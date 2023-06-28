Galatasaray'ın yeni stat isim sponsoru belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladıktan sonra stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu duyurdu.

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Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu duyurdu.

Kulüp açıklama yaptı

Nef ile yapılan anlaşmayı sonlandıran sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı" ifadelerini kullandı.

"Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz"

Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak.

Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasarayımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz.