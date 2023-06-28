Maserati'li polisin eşi konuştu! Özlem Üçgül'ün açıklamaları sonrası işin rengi değişti

Kullandığı Maserati araçla trafikte bir avukatla tartışan ve avukatın ayaklarını kırdığı öne sürülen polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül iddialara ilişkin Instagram hesabından bir video yayınladı. Özlem Üçgül'ün kendi adına şirketleri olduğu ve markası ile çeşitli ödüller aldığı ortaya çıktı.

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Lüks Maserati araç sürücüsü ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenilen Hüseyin Tayfun Üçgül'ün kendisini sollayan Fatih Uzun’un aracını sıkıştırarak taciz ettiği ve çıkan kavga sonucu avukatın ayaklarını kırdığı iddia edildi.

Eşi konuştu

Polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül "Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyin mahkeme kararıyla hepsini size sunacağız.." başlığıyla bir video yayınladı.

Odatv'de yer alan habere göre kumpasa uğradıklarını ifade eden Özlem Üçgül, kendilerini çekemeyenlerin olduğunu söyledi. Olayın 2 ay önce yaşandığını söyleyen Özlem Üçgül, eşinin görevinin başında olduğunu ifade etti.

Eşinin bir tane bile soruşturması olmadığını söyleyen Özlem Üçgül, "Eşimi bilenler bilir. Kimin canını yaktı bakalım da bu kuyruk acısı. Kimin otunu çöpünü yakaladı, cezaevine soktu, bunlardan biridir demek ki" dedi.

Hiçbir şekilde şiddet olmadığını ifade eden Özlem Üçgül, "Tahminim bizi trafikte görüyor. Arabasının markasından dolayı. Ayağı da topallıyordu. Herhalde ameliyatını bedavaya getirmeye çalışıyordu" dedi.

İş kadını olduğunu ifade eden Özlem Üçgül, Maserati aracı da ticaret yaparak aldığını ifade etti. Özlem Üçgül'ün kendi adına şirketleri olduğu ve markası ile çeşitli ödüller aldığı ortaya çıktı.

Murat Övüç detayı

İş kadını olduğunu ifade eden Özlem Üçgül'ün şarkıcı Murat Övüç'le de arkadaş oldukları ortaya çıktı. Özlem Üçgül'ün Murat Övüç'le eğlendikleri anlarını Instagram hesabında mevcut.