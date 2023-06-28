Hafta içi her gün yayınlanan sabah kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert, 23 Haziran Cuma günü ekrana kısa bir ara verdi. Programın yeni sezon tarihi şimdiden merak konusu. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ne zaman başlayacak?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 15'inci sezonunu geride bıraktı. Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.

Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek.

Müge Anluı ile Tatlı Sert 16. sezonunun eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.