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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la görüştü! İsveç'in NATO üyeliği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la görüştü! İsveç'in NATO üyeliği...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. Rusya’da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede İsveç’in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de görüştü. Paşinyan, görüşmede Türk Halkı'nın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.

Türkiye açısından kabul edilemez

Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Paşinyan Kurban Bayramı için ardı

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de görüştü. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşmede Türk Halkı'nın Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan ise Kurban Bayramı'nın başta bölgemiz olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti. Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesinde iki ülke arasında atılan güven artırıcı adımların önümüzdeki dönemde de sürmesi gerektiğini ifade etti.

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