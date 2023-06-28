Bayramda ŞOK market açık mı? Bayramda ŞOK market çalışma saatleri

Kurban derisinin nasıl değerlendirileceği, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle gündemde yer aldı. Müslümanların aylardır beklediği Kurban Bayramı'nda kurban kesimleri randevulu sistem ile gerekli önlemler alınarak gerçekleşecek. Dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadet olan kurban ibadetini yerine getirecek olanlar 'kurban derisi nereye verilir?' sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşlar kurban derisini değerlendirme konusunda Diyanet bil

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Zincir market olmayan mahalle marketleri ve bakkalları genellikle bayramın birinci günü diğer günlere kıyasla daha geç işbaşı yapıyor. Bu durumda ise müşterilerin ilk tercihi zincir marketler oluyor. Özellikle A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketler bayram öncesinde kampanyalı ürünlere listelerinde yer vermişti. Peki bayramda ŞOK market kaç gün açık olacak? ŞOK market çalışma saatleri.

Alışveriş Merkezleri içerisinde olan marketlerin çalışma saatleri, AVM’ye göre değişkenlik gösteriyor. AVM’nin içinde bulunan marketler genellikle açılış saati 10.00 olduğundan bu saate göre hizmet veriyor. Peki Bayramın 1. günü marketler açık mı? Bayramda A101, BİM, ŞOK Migros, Carrefour, Hakmar, Happy Center, Rammar kapalı mı? İşte, konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…

Bayramda ŞOK market açık mı?

Bayramın 1. günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram ise 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da kutlanacak. Mahalle marketleri zincir olmadığından bayramda açılış ve kapanış saatleri farklılık göstermektedir. Bazı il ve ilçelerdeki marketler kapalı olurken bazıları ise bayram boyunca hizmet vermeye devam edecek.

ŞOK market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet vermektedir. ŞOK sabah saat 09:00’da açılırken akşam saat 21.00’de kapanmaktadır.