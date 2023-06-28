Migros bayramda açık mı 2023 Kurban bayramı Migros çalışma saatleri

Kurban bayramının başlaması ile birlikte Türkiye’nin neredeyse her il ve ilçesinde faaliyet gösteren BİM, A101 ve Migros gibi zincir marketlerin bayramda çalışma bilgisi araştırılan konulardan birisi oldu. Peki Migros bayramda açık mı, kaç gün açık olacak?

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Bayramın birinci günü marketlerin açık olup olmadığı merak eden vatandaşlar, arama motorları üzerinden sorgulama işlemlerine erkenden başladı.incir market olmayan mahalle marketleri ve bakkalları genellikle bayramın birinci günü diğer günlere kıyasla daha geç işbaşı yapıyor. Bu durumda ise müşterilerin ilk tercihi zincir marketler oluyor. Özellikle A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketler bayram öncesinde kampanyalı ürünlere listelerinde yer vermişti. Kurban Bayramı’nda misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyenler ise alışveriş yapmak için marketlere gidecek.

Migros çalışma saatleri 2023

Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir.