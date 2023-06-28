Fatih Portakal kendini aklamak için anket yaptığına pişman oldu!

Sözcü TV Ana Haber bülteninde yer alan bir haberin dış sesine canlı yayında sinirlenen ve editörleri azarlayan Fatih Portakal, kendisine yöneltilen eleştirileri savuşturmak için sosyal medyada "Fatih Portakal ile Sözcü Ana Haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?" başlıklı anket başlattı. Ancak başlattığına pişman oldu.

Abone ol

Sözcü TV Ana Haber bülteninde yer alan bir haberin dış sesine canlı yayında sinirlenen ve çalışma arkadaşlarını fırçalayıp "Ben bu bültene adımı koyuyorum" diyen Fatih Portakal, Twitter'dan, "Fatih Portakal ile Sözcü Ana Haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

Seçenekler arasında, "Taraflı", "Tarafsız", "Farklı", "Egolu" seçenekleri yer aldı. Portakal'ın bitmesine henüz 8 saat olan anketine 170 bin 565 kişi oy kullandı.

Katılımcılar 'Egolu' dedi...

Katılımcıların yüzde 40,9'ı "Egolu" yanıtını verirken, "Taraflı" diyenlerin oranı yüzde 32,4 oldu. "Tarafsız" diyenlerin oranı yüzde 13,4 olurken, "Farklı" diyenlerin oranının da yüzde 13,3 olduğu görüldü.