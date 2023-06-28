BIST 5.759
DOLAR 26,04
EURO 28,50
ALTIN 1.598,69
HABER /  MEDYA

Fatih Portakal kendini aklamak için anket yaptığına pişman oldu!

Fatih Portakal kendini aklamak için anket yaptığına pişman oldu!

Sözcü TV Ana Haber bülteninde yer alan bir haberin dış sesine canlı yayında sinirlenen ve editörleri azarlayan Fatih Portakal, kendisine yöneltilen eleştirileri savuşturmak için sosyal medyada "Fatih Portakal ile Sözcü Ana Haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?" başlıklı anket başlattı. Ancak başlattığına pişman oldu.

Abone ol

Sözcü TV Ana Haber bülteninde yer alan bir haberin dış sesine canlı yayında sinirlenen ve çalışma arkadaşlarını fırçalayıp "Ben bu bültene adımı koyuyorum" diyen Fatih Portakal, Twitter'dan, "Fatih Portakal ile Sözcü Ana Haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu. 

Seçenekler arasında, "Taraflı", "Tarafsız", "Farklı", "Egolu" seçenekleri yer aldı. Portakal'ın bitmesine henüz 8 saat olan anketine 170 bin 565 kişi oy kullandı.  

Katılımcılar 'Egolu' dedi...

Katılımcıların yüzde 40,9'ı "Egolu" yanıtını verirken, "Taraflı" diyenlerin oranı yüzde 32,4 oldu.  "Tarafsız" diyenlerin oranı yüzde 13,4 olurken, "Farklı" diyenlerin oranının da yüzde 13,3 olduğu görüldü. 

ÖNCEKİ HABERLER
Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi uzatıldı
Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi uzatıldı
Kurban eti nasıl dağıtılır, kimlere verilmez? Diyanet Kurban eti nasıl paylaşılır?
Kurban eti nasıl dağıtılır, kimlere verilmez? Diyanet Kurban eti nasıl paylaşılır?
Kurban eti hemen yenir mi, beklemek gerekir mi? Kurban eti kesildikten kaç saat sonra yenir?
Kurban eti hemen yenir mi, beklemek gerekir mi? Kurban eti kesildikten kaç saat sonra yenir?
Dondurulmuş kurban eti nasıl çözülür sıcak suya konur mu?
Dondurulmuş kurban eti nasıl çözülür sıcak suya konur mu?
Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı
Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı
Kurban keserken okunacak dualar hangisi Arapça okunuşu kurban keserken okunan zikirler
Kurban keserken okunacak dualar hangisi Arapça okunuşu kurban keserken okunan zikirler
Çeşme'de tuvalet 50 lira! O işletmeci konuştu
Çeşme'de tuvalet 50 lira! O işletmeci konuştu
Kurban kesildikten sonra kılınan namaz şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Kurban kesildikten sonra kılınan namaz şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Prof. Naci Görür deprem beklediği illeri tek tek açıkladı! Listede bakın nereler var?
Prof. Naci Görür deprem beklediği illeri tek tek açıkladı! Listede bakın nereler var?
Muharrem İnce:59 yaşındayım bu kuralı hiç bozmadım
Muharrem İnce:59 yaşındayım bu kuralı hiç bozmadım
Hollandalı suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı! Yardımcısı Isparta'dan çıktı
Hollandalı suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı! Yardımcısı Isparta'dan çıktı
Bayram mesajları yeni 2023 resimli kurban bayramı yeni kutlama sözleri
Bayram mesajları yeni 2023 resimli kurban bayramı yeni kutlama sözleri