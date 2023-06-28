BIST 5.759
DOLAR 26,04
EURO 28,50
ALTIN 1.598,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çeşme'de tuvalet 50 lira! O işletmeci konuştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çeşme'de tuvalet 50 lira! O işletmeci konuştu

Çeşme'de tuvalet ücretinin 50 lira olduğuyla ilgili sosyal medyada gündem olan yazıyı yazan işletmeci açıklama yaptı. İşletmeci Suat Ay, ilçede bir çok noktada ücretsiz tuvalet olmasına rağmen ihtiyacını gidermek isteyen vatandaşların ısrarcı olduğu gerekçesiyle bu yazıyı asmak zorunda olduklarını söyledi.

Abone ol

 İzmir'in ünlü tatil merkezi Çeşme'de tuvalet ücretinin 50 lira olduğunu belirten bir yazı sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girmişti.

Yazıyı işletmesinin duvarına asan iş yeri sahibi, konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu yazıyı astıktan sonra vatandaşların ısrar etmediğini vurgulayan işletmeci, "Bu yazıyı çok mağdur olduğumuz için geçen hafta  asmıştık. Sosyal medyada bu yazı çok konuşuldu bu olay. Hemen karşımızda restoranlar bulunduğu için bizim kafemize her gün 100 - 150 kişi tuvalet ihtiyacını gidermek için talepte bulunuyor. Bizim altyapımız bu insanların tuvalet ihtiyaçlarını karşılamaya uygun değil. Bizim kapasitemiz zaten maksimum 30 kişilik. Çeşme Belediyesi'nin zaten hemen yakınımızda, kalede ücretsiz tuvaleti var. Ama gelen vatandaş burada ısrarcı olunca, tuvaletimizi kullanmamalarını sağlamak için biz de bu yazıyı yazmak zorunda kaldık. Bu yazıyı yazdıktan sonra da rahat ettik. Burada bir art niyet, usulsüz para kazanma gibi bir niyetimiz yoktur. Çeşmemizin böyle kötü reklamlarla anılmasını istemeyiz" açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban kesildikten sonra kılınan namaz şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Kurban kesildikten sonra kılınan namaz şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Prof. Naci Görür deprem beklediği illeri tek tek açıkladı! Listede bakın nereler var?
Prof. Naci Görür deprem beklediği illeri tek tek açıkladı! Listede bakın nereler var?
Muharrem İnce:59 yaşındayım bu kuralı hiç bozmadım
Muharrem İnce:59 yaşındayım bu kuralı hiç bozmadım
Hollandalı suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı! Yardımcısı Isparta'dan çıktı
Hollandalı suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı! Yardımcısı Isparta'dan çıktı
Bayram mesajları yeni 2023 resimli kurban bayramı yeni kutlama sözleri
Bayram mesajları yeni 2023 resimli kurban bayramı yeni kutlama sözleri
Liderlerin bayram programı belli oldu!
Liderlerin bayram programı belli oldu!
Devlet Bahçeli'den Merdan Yanardağ çıkışı! İhanetin serbestisi olmaz
Devlet Bahçeli'den Merdan Yanardağ çıkışı! İhanetin serbestisi olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Kerem Kınık’ın Kızılay’a faturası ağır oldu! Kurban bağışları üçte iki azaldı
Kerem Kınık’ın Kızılay’a faturası ağır oldu! Kurban bağışları üçte iki azaldı
Terör propagandası' suçundan tutuklanan TELE1'in patronu Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı
Terör propagandası' suçundan tutuklanan TELE1'in patronu Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı
Demir Yumruk operasyonu davasında Erol Evcil'e 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Demir Yumruk operasyonu davasında Erol Evcil'e 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı 2023 il il Kurban Bayramı namaz vakitleri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı 2023 il il Kurban Bayramı namaz vakitleri