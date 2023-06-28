Devlet Bahçeli'den Merdan Yanardağ çıkışı! İhanetin serbestisi olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Bebek katili Öcalan'ı öven ve tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılmasını isteyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "İhanetin serbestisi olmaz" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Ankara Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bahçeli, Öcalan'ı öven ve tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılmasını söyleyen Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "İhanetin serbestisi olmaz" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Bahçeli ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, soruları da yanıtladı. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu dönemde iki önemli olay yaşandı

- Millet olarak böyle günlerde milli şuuru geliştirmek, dayanışma içerisinde olmak için önemli bir fırsattır. 2023 yılının ilk 6 ayında hüzünlü, sevinçli günler de yaşanmıştır. Bunların başında 6 Şubat tarihinde 100 yılın felaketi olarak nitelendirilen 11 ili kapsayan 50 bini aşkın vatan evladının şehit olduğu acılı günlerden geliyoruz.

- 2 önemli olay da yaşanmıştır. 14 Mayıs'ta yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri. 28 Mayıs'ta yaşanmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimi. Siyasi istikrarın devamında yarar vardır. Seçimler bitmiştir, tartışmalar son bulmuştur.

Önümüzde iki önemli olay daha var

- Ancak önümüzdeki günlerle ilgili bir başka deyişle 2023'ün ikinci altı 6 ayı ile 2024'ün ilk 6 ayı arasında iki önemli olay siyasi hayatımızda yaşanacaktır. Siyasi partilerin, en az 2 en fazla 3 yıl içerisinde olağan kongrelerini yapma konusudur. Bütün siyasi partilerimiz bu süreci tamamlamak durumundadırlar. Kongreler bazılarında başlamış bazılarında devam edecektir.

- İkinci önemli olay ise 2024'te yapılacak olan mahalli idareler seçimleridir. Bu seçimler de milletimiz açısından çok önemlidir. Siyasi istikrar merkezi yönetimde sağlanmış ise onun toplumsal dengesini kuracak yerel yönetimin de önem kazandığını herkes görmelidir. Siyasi partilerimiz kendilerini 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlere hazırlamak durumdadır.

Kimse Rus ruletine heves etmesin

- Türkiye aynı zamanda birçok olaylarla karşı karşıya kalmıştır. Çevremizde sıcak iklimler vardır. Bu iklimler hala Rusya - Ukrayna arasındaki savaş olarak kendini göstermektedir. Bu dönem içerisinde temennimiz savaşın barış yoluyla sonlandırılması meselesidir. Tabii küresel güçler boş durmamaktadır. Zaman zaman şahit olduğumuz olaylar olmaktadır. Bugün Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bu Rus ruleti önemlidir ve bu rulet Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur. Bundan sonra kimse Rus ruletine heves etmesin. Dünyada barışa ihtiyaç var.

Merdan Yanardağ'ın tutuklanması

- Onlar bizim gündemimizde yoktur. İhanetin serbestisi olmaz.

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