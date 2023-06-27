Trabzonspor, Orsic transferi için Southampton'la anlaşma sağladı

Trabzonspor, Mislav Orsic transferi için Southampton'la yaklaşık 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Orsic'le 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen ve şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın gözdelerinden olan Mislav Orsic, son dakika pürüzü çıkmaması durumunda yeni sezonda Trabzonspor forması giyecek.

Trabzonspor, Southampton'la yaklaşık 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Orsic'le 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

5.75 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

Southampton yaklaşık 6 ay önce Mislav Orsic'i Dinamo Zagreb'den 5.75 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

İngiliz ekibiyle ligde 1, toplamda 5 maça çıkabilen 30 yaşındaki futbolcu skor katkısı veremedi.