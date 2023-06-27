BIST 5.759
DOLAR 26,00
EURO 28,49
ALTIN 1.601,28
HABER /  DÜNYA

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ABD'de bir araya geldi

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ABD'de bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldi.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daveti üzerine çalışma ziyaretinde bulunmak üzere ABD’ye gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, başkent Washington DC’de temaslarına başladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Bayramov’un Bakan Blinken’ın katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü toplantıda Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldiği aktarıldı.

Üç gün devam edecek toplantıda, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında Barışın Tesisi ve Devletlerarası İlişkilere İlişkin İkili Anlaşma kapsamında görüşmelerin yapılacağı duyuruldu.

Blinken, Bayramov ve Mirzoyan arasındaki üçlü görüşme en son 1 Mayıs’ta yine Washington DC’de gerçekleştirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Kurtulmuş deprem bölgesini ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş deprem bölgesini ziyaret etti
Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan ile kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan ile kritik görüşme
Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
Kılıçdaroğlu karşıtı CHP'li Düzgün görevden alındı
Kılıçdaroğlu karşıtı CHP'li Düzgün görevden alındı
Gün gelir hesap döner demiştik! Merdan Yanardağ tutuklandı
Gün gelir hesap döner demiştik! Merdan Yanardağ tutuklandı
Efsane jokey hayatını kaybetti! 7 kez Gazi Koşusunu kazanmıştı
Efsane jokey hayatını kaybetti! 7 kez Gazi Koşusunu kazanmıştı
Bakan Yerlikaya Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
Bakan Yerlikaya Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
PKK/YPG'ye haraç toplayan kişinin Türkiye'ye iadesi istendi
PKK/YPG'ye haraç toplayan kişinin Türkiye'ye iadesi istendi
Putin: Wagner grubunun finansmanı tamamen devlet tarafından sağlandı
Putin: Wagner grubunun finansmanı tamamen devlet tarafından sağlandı
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Wagner lideri Prigojin'in Belarus'ta olduğu açıklandı
Wagner lideri Prigojin'in Belarus'ta olduğu açıklandı