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PKK/YPG'ye haraç toplayan kişinin Türkiye'ye iadesi istendi

PKK/YPG'ye haraç toplayan kişinin Türkiye'ye iadesi istendi

Savcı Hans Ihrman, terör örgütü PKK/YPG için haraç toplamaktan yargılanan bir kişi için 5 yıl hapis cezası isterken, cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iadesini talep etti.

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İsveç devlet radyosu SR, terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan bir zanlının "teröre finansman sağlamak", "gasp teşebbüsü" ve "silahlı saldırı" suçlarından yargılanmasına devam edildiğini duyurdu.

İddianameyi hazırlayan Savcı Hans Ihrman, PKK, İsveç'te şantaj yoluyla para toplamakla suçlanıyor. Uzun süredir organize biçimde yürütülen daha kapsamlı faaliyetlerin bir parçası. Zanlının PKK adına hareket ettiğine dair kuvvetli deliller var.
ifadelerini kullandı.

5 yıl hapis ve Türkiye'ye iadesini istedi

Savcı Ihrman, söz konusu sanık hakkında 5 yıl hapis cezasını isterken, Türkiye'ye de iade edilmesini talep etti.

Stockholm Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın sonucunun 7 Temmuz'da açıklanacağı bildirildi.

Terör örgütü için silahla tehdit ederek haraç istedi

Devlet televizyonu SVT'nin haberinde de sanığın ocak ayında terör örgütü PKK için restorandan silahla tehdit yoluyla haraç istemesi üzerine tutuklandığı belirtildi.

İsveç İstihbarat Servisi SEPO'nun raporuna göre de cezaya çarptırılan kişi terör örgütü PKK'nın ülkedeki önemli figürlerinden biri.

İsveçli bakan, PKK'nın faaliyetlerini kabullenmişti

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, nisanda Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni olarak terör örgütü PKK/YPG'yi göstermişti.

Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş." ifadesini kullanmıştı.

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