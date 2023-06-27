Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler hangisi, kaç kere çekilir?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İslam dinine mensup olan kişiler, yapabilecekleri ibadetler için araştırmalara başladı. 2023 yılında 27 Haziran Salı gününe denk gelen ve Zilhicce ayının 10. günü olan arefe gününde çekilecek zikir ve tesbihler de en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Peki Arefe gününde hangi zikir ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur? Diyanet'in yorumlarıyla detaylar haberimizde...

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Haccın temel rüknü olan vakfenin yapılması sebebiyle büyük öneme sahip olan arefe günü, 2023 yılında 27 Haziran Salı günü eda edilecek. Zilhicce ayının 10. günü olan arefe gününde oruç tutma ile ilgi Peygam Efendimiz, "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." hadisini buyururken bu önemli günde başka ibadetler de yapmak isteyenler arama motorlarında 'Arefe gününde hangi zikir ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur?' sorgulaması yapıyor. İşte detaylar...

Arefe günü çekilecek zikirler hangisi?

*La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

*Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.



*La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.

*"Allahü Ekber... Allahü Ekber... Lâ ilâhe illallahu Vallahu Ekber... Allahü Ekber ve lillahil-hamd."