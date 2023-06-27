Bağ yolunda yürüyüş yapanlar buldu! Dehşete düşüren olay

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bağ yolunda insan kemikleri bulundu. Erkeğe ait olduğu değerlendirilen kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Abone ol
Karaahmetli Mahallesi'nde bağ yolundan dönen vatandaşlar, yağışların etkisiyle toprağın aşındığı yol kenarındaki eğimli arazide insan kemikleri olduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, başlattıkları kazı çalışmasında kafatası dahil birçok kemik parçası çıkardı.
Soruşturma başlatıldı
Erkeğe ait olduğu değerlendirilen kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.