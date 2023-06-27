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Elazığ'da deprem oldu! Çevre illerde de hissedildi AFAD'dan açıklama var

Elazığ'da deprem oldu! Çevre illerde de hissedildi AFAD'dan açıklama var

ELAZIĞ depremle sarsıldı. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem çevre illerden de hissedilirken AFAD'dan son dakika açıklama geldi..

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Elazığ'da deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 15:40'ta Sivrice merkezli depremin şiddeti 4.1 olarak açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya a göre deprem yerin 4.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi...

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