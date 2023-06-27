Elazığ'da deprem oldu! Çevre illerde de hissedildi AFAD'dan açıklama var

ELAZIĞ depremle sarsıldı. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem çevre illerden de hissedilirken AFAD'dan son dakika açıklama geldi..

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Elazığ'da deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 15:40'ta Sivrice merkezli depremin şiddeti 4.1 olarak açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya a göre deprem yerin 4.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi...