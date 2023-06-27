Kocaeli'de başına demir çubukla vurulan kişi öldü!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde başına demir çubukla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde kurulan halk pazarında Birol Şakir Kaya (70) ile T.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.Ç, demir çubukla Kaya'nın kafasına vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, buradaki çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.