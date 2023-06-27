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Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki kızı arama çalışması sürüyor

Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki kızı arama çalışması sürüyor

ŞIRNAK'IN İDİL ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışması devam ediyor.

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İdil Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Eylem Akçam (16), karne almaya gideceğini belirterek,16 Haziran'da evden ayrıldı.

Okula gitmediği ve karne almadığı tespit edilen Akçam'ın bulunması için yakınları durumu polise bildirdi.

Akçam’ın bulunması için polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

Baba Sami Akçam, AA muhabirine, kızının karne almak için okula gittiğini belirterek, "Kızımla ilgili kentteki bazı iş yerlerinden güvenlik kameralarına baktık. Görüntülerde 30 yaşlarında birinin peşine takıldığı görülüyor. O kişinin kızımı kaçırdığını düşünüyoruz." dedi.

Akçam, kızını görenler veya bilgi sahibi olanların güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasını istedi.​​​​​​​​​​​​​​

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