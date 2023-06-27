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Dişi hayvanların kurban olarak kesilmesi uygun mudur?

Dişi hayvanların kurban olarak kesilmesi uygun mudur?

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Bazı vatandaşlar tarafından, Dişi hayvanların kurban olarak kesilmesi uygun mudur? sorusunun cevabı merak ediliyor? Haberimizde Diyanetin, "dişi hayvanların kurban olarak kesilmesi" konusuna ilişkin değerlendirmesini bulabilirsiniz.

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"Dişi hayvanların kurban olarak kesilmesi uygun mudur?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Diyanetin bu soruya cevabı haberimizde...
Din İşleri Yüksek Kurulu, 22/11/2017 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki SAYAR’ın Başkanlığında toplandı. İbadetler Komisyonu tarafından hazırlanan “Dişi Hayvanların Kurban Olarak Kesilmesi” adlı metin görüşüldü

Malî ve sosyal nitelikleri bir arada bulunduran kurban ibadeti, Yüce Allah’a karşı olan teslimiyeti ve kulluğu ifade etmektedir. Toplumda birlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu diri tutan bu ibadetin çerçevesi, Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra Hz. Peygamber’in (s.a.s.) söz ve uygulamalarıyla belirlenmiştir. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kurban ibadeti hususunda doğrudan veya dolaylı olarak açıklama mahiyetinde birçok söz ve uygulaması olmuştur. Bu söz ve uygulamalara bakıldığında deve, sığır gibi büyükbaş hayvanlarla, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanların belirli şartları taşımaları durumunda, erkek olsun dişi olsun kurban olarak kesildikleri görülmektedir. Ancak İslam âlimleri bu söz ve uygulamalar ışığında kurbanlık hayvanın kesiminde dişi ve erkek cinslerinden hangisinin daha faziletli olduğu hususunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır.

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