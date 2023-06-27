Tanju Özcan'dan Tunç Soyer'e: İzmir'i çantada keklik görmeyin

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerine tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İzmir'i çantada keklik görmeyin... Tabanın sesini duyun." ifadelerini kullandı.

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CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Paylaşımında, "Sayın Tunç Soyer, Genel Başkanın yerel seçime kadar kalmasını neden doğru buluyorsunuz? Mantıklı bir cevabı var mı? Koltuk bu kadar mı cazip geldi?" diye soran Özcan, "Tabi şu anlam çıkıyor, güvenli liman yerel seçim, sen de diyorsun ki 'ben de gemimi güvenli limana çekeyim.' İzmir'i çantada keklik görmeyin... Tabanın sesini duyun... Taban değişim derken 'tepeden tırnağa' diyor. Genel Başkan kalsın demiyor. Tersine değişim Genel Başkan'dan başlasın diyor!" dedi.