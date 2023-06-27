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Tanju Özcan'dan Tunç Soyer'e: İzmir'i çantada keklik görmeyin

Tanju Özcan'dan Tunç Soyer'e: İzmir'i çantada keklik görmeyin

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerine tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İzmir'i çantada keklik görmeyin... Tabanın sesini duyun." ifadelerini kullandı.

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 CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Paylaşımında, "Sayın Tunç Soyer, Genel Başkanın yerel seçime kadar kalmasını neden doğru buluyorsunuz? Mantıklı bir cevabı var mı? Koltuk bu kadar mı cazip geldi?" diye soran Özcan, "Tabi şu anlam çıkıyor, güvenli liman yerel seçim, sen de diyorsun ki 'ben de gemimi güvenli limana çekeyim.' İzmir'i çantada keklik görmeyin... Tabanın sesini duyun... Taban değişim derken 'tepeden tırnağa' diyor. Genel Başkan kalsın demiyor. Tersine değişim Genel Başkan'dan başlasın diyor!" dedi.

TUNÇ SOYER NE DEDİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz gün  katıldığı canlı yayında "Gelinen noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerekir mi?" sorusunu şu ifadelerle cevap vermişti: "Genel başkanımız bunu kendisi açıkladı. 'Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum' dedi. 'Liman'dan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak. Ve ben de bunu doğru buluyorum. 2019 seçimlerinin kazanılmasının mimarı Kemal Bey'dir. Bu seçime de onun kurgusu ve stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum."

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