Ümit Özdağ'dan Ali Babacan'a ağır sözler! "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "Kimseye en ufak borcumuz yok, seçimi helalinden kazanmış 15 milletvekilimiz var" sözlerine Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan tepki geldi. Özdağ, Babacan'ı 'utanmazlık'la suçladı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP listelerinden Meclis'e 15 milletvekili sokan DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Kimseye en ufak borcumuz yok, seçimi helalinden kazanmış 15 milletvekilimiz var" sözlerine tepki gösterdi.

Özdağ, Twitter'dan Babacan'ın sözlerinin ve fotoğrafının yer aldığı bir haberi paylaşarak, "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin? Ne gerek var ağabey resme, aşağıda fotoğrafı var" diye yazdı.