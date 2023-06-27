BIST 5.759
DOLAR 26,04
EURO 28,51
ALTIN 1.610,95
HABER /  POLİTİKA

Ümit Özdağ'dan Ali Babacan'a ağır sözler! "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?"

Ümit Özdağ'dan Ali Babacan'a ağır sözler! "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "Kimseye en ufak borcumuz yok, seçimi helalinden kazanmış 15 milletvekilimiz var" sözlerine Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan tepki geldi. Özdağ, Babacan'ı 'utanmazlık'la suçladı.

Abone ol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP listelerinden Meclis'e 15 milletvekili sokan DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Kimseye en ufak borcumuz yok, seçimi helalinden kazanmış 15 milletvekilimiz var" sözlerine tepki gösterdi.

Özdağ, Twitter'dan Babacan'ın sözlerinin ve fotoğrafının yer aldığı bir haberi paylaşarak, "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin? Ne gerek var ağabey resme, aşağıda fotoğrafı var" diye yazdı. 

ÖNCEKİ HABERLER
TÜRK-İŞ'e göre haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
TÜRK-İŞ'e göre haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Altın fiyatları bir anda çakıldı! Gram altın 1560 liranın altına yeni zirve bekleniyor
Altın fiyatları bir anda çakıldı! Gram altın 1560 liranın altına yeni zirve bekleniyor
Arefe günü AVM’ler, kafeler, restoranlar, lokantalar açık mı? Arefe günü AVM kapanış saati
Arefe günü AVM’ler, kafeler, restoranlar, lokantalar açık mı? Arefe günü AVM kapanış saati
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
TCMB değişikliğe gitti! Süre uzatıldı
TCMB değişikliğe gitti! Süre uzatıldı
PTT bugün açık mı, arefe günü PTT'ler çalışıyor mu? Saat kaça kadar açık olacak?
PTT bugün açık mı, arefe günü PTT'ler çalışıyor mu? Saat kaça kadar açık olacak?
Skandal! Kişisel bilgilerimiz 100 TL’ye satılıyor!
Skandal! Kişisel bilgilerimiz 100 TL’ye satılıyor!
Sağlık ocakları/Aile Sağlık Merkezleri bugün (arefe günü) açık mı?
Sağlık ocakları/Aile Sağlık Merkezleri bugün (arefe günü) açık mı?
Antrenörün telefonunda çıktı ifadesi şoke etti! Aileler salonu basıp camları indirdi
Antrenörün telefonunda çıktı ifadesi şoke etti! Aileler salonu basıp camları indirdi
Eczaneler bugün açık mı, arefe günü eczanele kaça kadar açık, kapalı mı?
Eczaneler bugün açık mı, arefe günü eczanele kaça kadar açık, kapalı mı?
Gözlerini açtığında nerede olduğuna inanamadı!
Gözlerini açtığında nerede olduğuna inanamadı!
MHP'nin Kurban Bayramı programında Cumhur İttifakı ortakları HÜDA PAR yok
MHP'nin Kurban Bayramı programında Cumhur İttifakı ortakları HÜDA PAR yok