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Eczaneler bugün açık mı, arefe günü eczanele kaça kadar açık, kapalı mı?

Eczaneler bugün açık mı, arefe günü eczanele kaça kadar açık, kapalı mı?

Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken sağlık kurumlarının ve eczanelerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Bilindiği gibi normal koşullarda haftanın 6 günü açık olan eczaneler Pazar günleri ise nöbet sistemi ile çalışmaktadır. Resmi tatil günlerinde ise nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir. Peki bugün, arefe günü eczaneler açık mı?

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Kurban Bayramı'nın bu sene 28 Temmuz Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle arefe günü öncesi ve bayramda eczanelerin ve hastanelerin çalışma durumu ve saatleri araştırılıyor. İlaç almak için eczanelere gidecek kişiler ve hastane randevusu olanlar için güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte "26 Haziran Bugün hastaneler ve eczaneler açık mı?" sorusunun yanıtı...

Eczaneler bugün açık mı?

Eczaneler özel işletmeler olduğu için bugün ve arefe günü hizmet vermeye devam edecek. Ancak arefe günü öğleden sonra eczaneler kapanacak. Kurban Bayramı boyunca ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Noterler bugün ve yarın açık olacak. Eczanelerde olduğu gibi noterler 27 Haziran Salı günü arefe olduğundan öğle saatlerine kadar çalışacak.

Hastaneler 26-27 Haziran’da kapalı olacak. Ancak acil servisler 7-24 hastalara hizmet vermeye devam edecek.

Aile Sağlığı Merkezleri veya bilinen diğer adıyla Sağlık Ocakları bugün ve yarın kapalı olacak. 9 günlük bayram tatili sonrası Sağlık Ocakları 3 Temmuz Pazartesi günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

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