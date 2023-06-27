Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimdi! Bülent Tezcan da "Kılıçdaroğlu değişmeli" dedi

CHP'de Kemal kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olarak gösterilen Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da isyan etti. Tezcan, “13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil” dedi.

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Seçimlerin ardından CHP’de başlayan değişim tartışmalarına, eski Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da katıldı. Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010'da genel başkan seçilmesi sonrası onun en yakın kurmayları arasında yer aldı. Tezcan, seçimlerin ardından diğer üyelerle birlikte istifasını Kılıçdaroğlu’na sundu ve yeni MYK’da da görev almadı. Tezcan, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklama ile Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı.

Değişim önce liderlik değişimiyle başlar

"Bir kere önce şunu kabul edeceğiz. Bu seçimi kaybettik. Kaybettikten sonra da hiçbir şey olmamış gibi, her şey normalmiş gibi devam etmek mümkün değil. Yani başımızı kuma gömüp yürüyemeyiz" diyen Bülent Tezcan, "Değişim bir kapasite ikmaliyle, yani birilerini takviye ederek olmaz. Yeni kapasite ikmali olmalı. Değişimin önce bir motoru, heyecanı olması lazım. Bu moral bozukluğunu ortadan kaldıracak bir çıkışa ihtiyaç var. Onun için değişim önce liderlik değişimiyle başlar. Çünkü büyük değişimler liderlik değişimiyle başlamıştır" dedi.

Genel Başkanla birlikte hepsi değişmeli

Deniz Baykal çok iyi bir siyasetçi olmasına rağmen bir süre sonra tıkandığını, 2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişiyle moral ve motivasyonun, büyük dönüşümün altyapısını hazırladığını anlatan Bülent Tezcan, "Heyecan olmadan dönüşüm olmaz. Hele de böyle büyük bir travmanın yaşandığı yerde, 13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil." ifadelerini kullandı.

Kısa vadede liderlik değişimi yapmalıyız

"Ben üç vade sayıyorum. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede yapacağımız işler var" diyen Bülent Tezcan, "Kısa vadede yapacağımız iş, liderlik değişimi. Olağanüstü Kurultay bir seçenekti, olmadı. Olağan Kurultay takvimi başladı. Burada azami 4 ayda kurultayı yapmamız lazım. Önümüzde yerel seçimler var. Ekim sonuna kadar kurultayı tamamlayıp kısa vadede liderlik, liderlik değişimi ve seçim muhasebesini bitirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu gelecekte de önemli bir figür

Ekrem İmamoğlu’nun bayram sonrası bir çıkış yapması beklendiği hatırlatılan Bülent Tezcan, "Bir kere Ekrem İmamoğlu CHP’nin sadece bugününde değil, geleceğinde de önemli bir figür. Çünkü seçimi kazandı. Çalışma tarzı, başarısı, gençliği, iddiası önemli. Bizim başka çok önemli kadrolarımız da var. Adı geçtiği için söylüyorum, Özgür Özel önemli bir isim" dedi. İstanbul Belediye Başkanlığı ve diğer belediye başkanlıklarının yenilenme sürecinde ele alınıp konuşulacak işler olduğunu ifade eden Bülent Tezcan şunları söyledi:

İstanbul seçimi de riskte...

- Bu, 'İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu' tartışması değil. İmamoğlu’nun da, 'Ben mutlaka genel başkan olacağım, İstanbul Belediye Başkanı olmayacağım' diye bir beyanını duymadım. Yenilenmekten bahsediyor, 'Oturalım, masada bunu konuşalım. Sadece MYK değişimiyle bu olmaz' diyor.

- Şimdi bunu götürüp de onun adaylığı eksenine sıkıştırmak ya meseleyi kavrayamamaktır ya da tartışmayı, çözümü boğup mevcut statüyü devam ettirme niyetidir. Eğer biz bu dönüşümleri sağlayamazsak İstanbul'da risktedir.

Çözüm İmamoğlu'na rağmen de bulunmaz!

- Şu sorun tabii ki: Diyelim Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Adayı oldu ve seçildi. O zaman da İstanbul Belediye Meclisi içinden seçim yapılacak ve başkanlık AK Parti'ye geçecek. Ama bu çözülemeyecek bir şey de değil. Bunu masaya getiririz, koyarız. Ama sadece bu gerekçeden yola çıkarak, değişim meselesinde "Bekleyelim, kurultayı yerel seçim sonuna atalım" demek, topu tacı atmaktır. Bu çözüm Ekrem İmamoğlu'na rağmen de bulunmaz. O da bu çözüme katkıda bulunur, bulunmak zorundadır. İsterseniz, yöntemi bulursunuz.



