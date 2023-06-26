Putin'den Wagner askerlerine: Ya orduya katılırlar, ya da evlerine dönerler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde paralı ordu Wagner'in isyanının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Wagner savaşçılarına üç seçenek sunan Putin, "Kan dökülmesini önleyen Wagner komutanlarına teşekkür ederim, Belarus'a gitmek isteyen savaşçılarına sözümü tutacağım. Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler." dedi

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Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da paralı ordu Wagner geçtiğimiz günlerde isyana kalkıştı. 1 gün süren isyan anlaşma yolu ile çözüme kavuştu. Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in Belarus'a gitmesine izin verilirken, gözler Rusya lideri Vladimir Putin'e çevrildi.

Putin'den Wagner'e üç seçenek

İsyandan sonra yaptığı ilk açıklamada Wagner için çok sert ifadeler kullanan Putin, Rusya devlet televizyonunda ulusa sesleniş konuşması yaptı. Rus halkına teşekkür eden Putin, Wagner savaşçılarına üç seçenek sundu. Putin, "Kan dökülmesini önleyen Wagner komutanlarına teşekkür ederim, Belarus'a gitmek isteyen savaşçılarına sözümü tutacağım. Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler." ifadelerini kullandı.

"Şantaj ve fitne başarısızlığa mahkum"

Putin, şunları söyledi: "Rusya vatandaşlarına, sergiledikleri metanet, birlik ve vatanseverlikten dolayı teşekkür ederim. Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya'da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur. Durum şunu gösterdi ki, her türlü şantaj ve fitne başarısızlığa mahkum.

"İsyancılar, askerlerin birbirlerini öldürmesini istiyordu"

Silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı. Rusya vatandaşları birlik beraberlik sergiledi, ülkenin geleceği herkesi birleştirdi. İsyanın organizatörleri, vatana ihanet ettikten sonra yanındakilere de ihanet ettiler. İsyancılar, askerlerin birbirlerini öldürmesini istiyordu. Kiev de böyle bir sonuç bekliyordu.

"Wagner savaşçılarını kullandılar"

Canlarını feda eden kahraman pilotların cesareti korkunç sonuçlara karşı korudu. Wagner savaşçılarının büyük kısmı vatanseverler, onlar bilmeden kullanıldılar. Doğrudan benim emrim üzerine kan dökülmesini önleyecek kararlar alındı. Son çizgide duran, kan dökülmesine izin vermeyen Wagner askerlerine teşekkür ediyorum."