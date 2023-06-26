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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

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Çarşamba-Ayvacık kara yolu Cecil mevkiinde Erdem G. idaresindeki otomobilin arka tekerleklerinin kopması sonucu şeritten çıkarak Haşim B'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Gizem Uçak ağır olmak üzere otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba ve Ayvacık Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Gizem Uçak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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