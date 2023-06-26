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Galatasaray'ın Avusturya kampında hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu

Galatasaray'ın Avusturya kampında hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu

Galatasaray, 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlamasının ardından Avusturya kampında hazırlık maçları yapacak.

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2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Avusturya kampında hazırlık maçı yapacağı takımlar belli oldu. 10 Temmuz'da ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılılar, 18 Temmuz Salı gününe kadar 3 maç yapacak.

10 günde 3 maç oynayacaklar

Galatasaray'ın gelecek sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da yapacağı ilk etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları programları açıklandı. 8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya geçecek olan Galatasaray ilk kampını 10 gün sürdürecek ve 18 Temmuz Salı günü kampı sonlandıracak.

Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde;

Galatasaray - Kisvárda FC
Tarih: 10.07.2023
Maç Saati: 20.30 (TSİ)
Stadyum: Merkür Arena - Graz
FK Austria Wien - Galatasaray
Tarih: 14.07.2023
Maç Saati: 20.30 (TSİ)
Stadyum: Generali Arena - Viyana
SK Sturm Graz - Galatasaray
Tarih: 18.07.2023
Maç Saati: 20.00 (TSİ)
Stadyum: Merkür Arena - Graz

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