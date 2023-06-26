BIST 5.733
DOLAR 25,85
EURO 28,21
ALTIN 1.597,11
HABER /  DÜNYA

ABD’deki Türk fonuna yatırımlar arttı!

ABD’deki Türk fonuna yatırımlar arttı!

Yatırımcılar, ABD’de Türk hisseleri için şemsiye yatırım fonu işlevi (ETF) gören iShares MSCI Türkiye’den (TUR) 25 milyon dolarlık net alım yaptı.

Abone ol

Seçimler sonrası ‘rasyonel politika’ mesajlarının verildiği Türkiye ekonomisiyle ilgili gözler Merkez Bankası’nın kararına çevrilmiş ancak beklenen faiz artışı gelmemişti.

MB’nin faiz kararı haftasında TL’nin değer kaybetmesiyle ABD’de işlem gören Türkiye borsa yatırım fonuna son dört yılın en yüksek girişi gerçekleşti.

Bloomberg HT’nin haberine göre yatırımcılar geçen hafta New York’ta işlem gören iShares MSCI Türkiye ETF’sinden 25 milyon dolarlık net alım yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
TELE 1'de Öcalan seviciliği! Şimdi hesap zamanı Merdan efendi
TELE 1'de Öcalan seviciliği! Şimdi hesap zamanı Merdan efendi
Wagner liderinden flaş açıklama: Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecek
Wagner liderinden flaş açıklama: Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecek
TMO'nun hububat satış fiyatları belirlendi
TMO'nun hububat satış fiyatları belirlendi
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı 2023 il il Kurban Bayramı namaz vakitleri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı 2023 il il Kurban Bayramı namaz vakitleri
Bayramda mezarlıkta okunacak dua nedir? Bayramın kaçıncı günü mezarlık ziyareti yapılmalı?
Bayramda mezarlıkta okunacak dua nedir? Bayramın kaçıncı günü mezarlık ziyareti yapılmalı?
Bakan Ali Yerlikaya "Yollarda büyük bir trafik var" dedi ve sürücüleri uyardı
Bakan Ali Yerlikaya "Yollarda büyük bir trafik var" dedi ve sürücüleri uyardı
Bayramda sağanak var! Meteoroloji az önce uyarı geçti
Bayramda sağanak var! Meteoroloji az önce uyarı geçti
Yeni asgari ücret zammı ne zaman uygulanacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?
Yeni asgari ücret zammı ne zaman uygulanacak? Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?
Rusya Wagner kararını verdi! Lavrov canlı yayında açıkladı: Görevlerine devam edecekler
Rusya Wagner kararını verdi! Lavrov canlı yayında açıkladı: Görevlerine devam edecekler
Ali Babacan da köprüleri attı: Kimseye en ufak borcumuz yok, helalinden kazanmış 15 milletvekilimiz var
Ali Babacan da köprüleri attı: Kimseye en ufak borcumuz yok, helalinden kazanmış 15 milletvekilimiz var
Şehir uykuda, BUSKİ iş başında
Şehir uykuda, BUSKİ iş başında
Arefe günü yarın İETT'ler ücretsiz mi? Yarın paralı yollar hangisi?
Arefe günü yarın İETT'ler ücretsiz mi? Yarın paralı yollar hangisi?