Wagner liderinden flaş açıklama: Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecek

Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin isyan sonrası ilk kez konuştu. Prigojin 'Wagner, 1 Temmuz itibariyle varlığına son vermek zorunda' dedi.

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Ukrayna'da savaşan Rus paralı ordu Wagner'in Moskova yönetimine karşı başlattığı isyan 1 gün sürdü. Kriz, Belarus'un araya girmesiyle son buldu. Wagner'in lideri Prigojin'in Belarus'a gitmesine karar verildi.

"Hedefimiz Putin'i devirmek değildi"

Rusya'da yaşanan gelişmeler merakla takip edilirken, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin de ilk kez konuştu. Nerede olduğu tam olarak bilinmeyen Prigojin, Wagner'in tasfiye edileceğini söyledi. Prigojin, Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecek. Hedefimiz Putin'i devirmek değildi" dedi.

"Hata yapanlardan hesap sormak istedik"

Prigojin, şunları söyledi: "Ukrayna'da hata yapanların hesap vermesini istiyoruz. Kimse Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Hiç saldırganlık göstermedik ama füzelerle ve helikopterlerle vurulduk. Özel askeri operasyon sırasında hata yapanlardan hesap sormak istedik. Rusya liderliğini yok etmek için hareket etmedik. Amacımız Wagner'in yok olmasını önlemekti.