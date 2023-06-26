TMO'nun hububat satış fiyatları belirlendi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) duyurdu! 2023-2024 satış sezonu başında uygulanacak buğday ve arpa satış fiyatları belli oldu.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stokları için 2023-2024 satış sezonu başında uygulanacak satış fiyatlarını duyurdu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, uygulanacak satış fiyatlarını ton üzerinden makarnalık buğdayda 10 bin 200, ekmeklik buğdayda 9 bin 350, arpada ise 7 bin 725 lira olarak belirledi.

TMO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hasat ve ürün arzının yoğun olduğu bu süreçte, üreticilerimiz ve sektörün bilgi sahibi olmalarını teminen; 2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stoklarımız için 2023-2024 satış sezonu başında uygulanacak satış fiyatlarımız; makarnalık buğdayda tonu 10 bin 200 lira, ekmeklik buğdayda tonu 9 bin 350 lira, arpada tonu 7 bin 725 lira olarak belirlenmiştir” denildi.