CHP'de yeni Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel formülü! Kulisleri Cumhurbaşkanı adayı...

CHP kulislerinde değişim kavgasıyla birlikte yöne dönem için formüller havada uçuşuyor. CHP kulislerinde konuşulan son Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel formülüne göre, "Kılıçdaroğlu sonrası için Özel'in genel başkan, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını içeren formül kulislerde dilendiriliyor" dedi.

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CHP kulislerinde iddialar ve formüller havada uçuşmaya devam ediyor. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, seçim kaybının ardından "değişim" tartışmalarının sürdüğü CHP'nin kulislerinde konuşulan Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu formülünü yazdı. Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen hafta düzenlediği 'Demokrasi Şöleni'ne CHP'den sınırlı katılım olduğunu belirterek, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in etkinliğe katılan CHP'liler arasında olduğuna dikkat çekti.

Özel ve Ali Mahir Başarır boykutu deldi

CHP'lilerin neredeyse etkinliği boykot ettiğini belirten Saymaz, "Özel ve onunla hareket eden Ali Mahir Başarır'ı ise ayrı değerlendirmek gerek. Onların katılımını CHP'deki değişim sürecinde yan yana yürüyenlerin dayanışması olarak görmeliyiz. Çünkü İmamoğlu'na yakın çevreler değişimi oluşturacak kadro içinde Özel'i de sayıyor" dedi. Saymaz, yazısında şunları kaydetti:

Özel cephesi ne düşünüyor?

"Özel Cephesi ise şöyle düşünüyor: 'Özel ve İmamoğlu geçmişte de görüşüyordu bugün de. Paralel düşünüyorlar. Ama ortaklaşma için henüz erken. Genel başkanın nasıl davranacağını görmek istiyorlar.'

Özel Cephesi, 'Bu iki siyasetçinin rakip olmadığını, birbirlerine rağmen adım atmadıklarını, hatta karşılıklı ne düşündüklerini merak ederek yürüdüklerini ve iletişim içinde olduklarını' söylüyor.

Beklenti var ama el sıkışmış değiller

İki siyasetçiye göre CHP'nin kurultayı Mart 2024'ten önce yapılmalı.

Bu değişime bağlı olarak partiye heyecan ve moral gelmeli. Aksi takdirde seçimde hezimet yaşanabilir.

Kılıçdaroğlu sonrası için Özel'in genel başkan, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını içeren formül kulislerde dilendiriliyor.

Özel Cephesi, bu senaryo için şöyle diyor: 'Böyle bir beklenti var. Ama, iki siyasetçi, el sıkışmış değil. Genel başkanımızı incitmeden bir formül bulabilirlerse büyük heyecan yaratır.'"