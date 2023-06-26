Simit artık zamlı satılacak! Yeni fiyatına bakın

Bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak?

Evde bakım maaşları yarın, arefe gününde yatar mı? Zamlı mı yatacak?

Teşrik tekbiri unutulursa ne olur? Diyanet teşrik tekbiri getirme kaç kere olur, saati var mı?