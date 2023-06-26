Simit artık zamlı satılacak! Yeni fiyatına bakın

BURSA'da 100 gramlık simit fiyatı 7,5 TL'den 10 TL'ye yükseldi. Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar açıkladı.Abone ol
Dar gelirlilerin öğünü simide Bursa’da zam yapıldı. Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Bursa Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, 100 gram simidin 1 Temmuz’dan itibaren 10 TL’ye satılacağını duyurdu.
Pınar "01.07.2023 Cumartesi gününden itibaren bugüne kadar 7,50 TL’den satılan 100 gram simit 10 TL’den satılacaktır.” dedi.