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Evde bakım maaşları yarın, arefe gününde yatar mı? Zamlı mı yatacak?

Evde bakım maaşları yarın, arefe gününde yatar mı? Zamlı mı yatacak?

Asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı ile birlikte pek çok kaleme zam gelirken ağustos ayı itibariyle yeni evde bakım maaşı 5 bin 656 TL olarak hesaplara yatacak. Evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçların karşılayabilmesi için verilen evde bakım aylığı bakım raporu doğrultusunda, bakım ihtiyacı olan bireyin yaşadığı ikamette verilir. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?

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Her ayın 15-31'i arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı merak ediliyor. Devlet tarafından, evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödeme yapılan evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet ve sms aracılığıyla öğrenilebilir. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Temmuz ara zammı ile birlikte pek çok kaleme zam gelirken ağustos ayı itibariyle yeni evde bakım maaşı 5 bin 656 TL olarak hesaplara yatacak. Evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçların karşılayabilmesi için verilen evde bakım aylığı bakım raporu doğrultusunda, bakım ihtiyacı olan bireyin yaşadığı ikamette verilir. 

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Haziran ayında evde bakım maaşı henüz yatmadı.

Evde Bakım aylığı sorgulama nasıl olur?

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;

TC kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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