BIST 5.711
DOLAR 25,92
EURO 28,31
ALTIN 1.609,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar! Paylaşımlar üzerine harekete geçildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar! Paylaşımlar üzerine harekete geçildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Abone ol

Kentteki bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları üzerine harekete geçen Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla H.Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Siverek Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Camikebir Mahallesi'nde meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan çocuğun cinsel istismarı iddiasına ilişkin olarak adli süreç başlatılmış olup, olayın faili H.Ç tutuklanmıştır. Kaymakamlığımızca süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur."

ÖNCEKİ HABERLER
Teşrik tekbiri unutulursa ne olur? Diyanet teşrik tekbiri getirme kaç kere olur, saati var mı?
Teşrik tekbiri unutulursa ne olur? Diyanet teşrik tekbiri getirme kaç kere olur, saati var mı?
Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi
Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi
MİT’ten Münbiç’te operasyon! 11 terörist etkisiz hale getirildi
MİT’ten Münbiç’te operasyon! 11 terörist etkisiz hale getirildi
NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir
NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir
Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis, hükümeti kurma görevini aldı
Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis, hükümeti kurma görevini aldı
Meral Akşener'e 'psikiyatriste git' tavsiyesi! Fatih Altaylı Akşener'i çok kızdıracak...
Meral Akşener'e 'psikiyatriste git' tavsiyesi! Fatih Altaylı Akşener'i çok kızdıracak...
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji kritik 4 saat için uyardı
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji kritik 4 saat için uyardı
Ünlü futbolcuların tatil için tercihi Antalya oldu
Ünlü futbolcuların tatil için tercihi Antalya oldu
Giresun'da otomobil şarampole devrildi: 2 kişi öldü!
Giresun'da otomobil şarampole devrildi: 2 kişi öldü!
Teşrik tekbiri Diyanet anlamı nedir, teşrik tekbiri kaç kere söylenmeli?
Teşrik tekbiri Diyanet anlamı nedir, teşrik tekbiri kaç kere söylenmeli?
Kastamonu'da kadın girişimci, KOSGEB desteğiyle palet üreticisi oldu
Kastamonu'da kadın girişimci, KOSGEB desteğiyle palet üreticisi oldu
İzmir'de orman yangını çıktı!
İzmir'de orman yangını çıktı!