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İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji kritik 4 saat için uyardı

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji kritik 4 saat için uyardı

İSTANBUL'un Avrupa yakasında, Tekirdağ'ın doğusunda ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 4 saat içerisinde İstanbul Avrupa yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını...

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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