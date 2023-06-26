Gram altında yeni rekor kırıldı! 26 Haziran çeyrek altın kaç TL alım fırsatı var mı?

Piyasalar bu hafta bayram nedeniyle 1,5 gün işlem görecek. Bugün haftanın ilk işlem günü altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor. Gram altında yeni bir rekor kırıldı. Uzmanlara göre bu yükseliş devamı var...

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Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar/TL’deki yükselişin devam etmesiyle gram altın da yükselmeye ve yeni tarihi zirveler kaydetmeye devam ediyor. Cuma günü tarihi rekorunu tazeleyerek 1.589 TL’ye ulaşan gram altın, haftaya yükselişle başlamasının ardından bugün 1617 liraya ulaşarak yeni zirvesini kaydetti.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 1.559 liradan tamamladı.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 1.616 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.573 lira, Cumhuriyet altını da 10.211 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.930 dolardan işlem görüyor.

Analisteler ne diyor?

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

İslam Memiş ne diyor?

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında tatil öncesi altındaki beklentisini yazdı ve şunları kaydetti:

Dolar/TL kurunu takip ediyor. Alım için uygun seviyeler olduğunu düşünmüyorum. Dolar/TL kurunda 24,00 veya 23,70 seviyeleri görülmeli.

Piyasada fırsatlar bitmez. Sabırla dolar/TL kurunu takip etmeyi sürdürüyorum. Son alım sonrası hedef olarak beklediğim ikinci zirve 1.650 lira seviyesi.