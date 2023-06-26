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Van'da 3 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi!

Van'da 3 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi!

Van'da geçen hafta 3 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19-25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 100 gram esrar, 1 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ile 54,340 litre uyuşturucu yapımında kullanılan asit ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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