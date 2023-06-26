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Merdan Yanardağ'a Abdullah Öcalan soruşturması! Bebek katilini öve öve bitirememişti

Merdan Yanardağ'a Abdullah Öcalan soruşturması! Bebek katilini öve öve bitirememişti

TLE 1'in patronu Merdan Yanardağ'ın bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler dizdiği skandal canlı yayın nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Merdan Yanardağ hakkında terör soruşturması başlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ı övmelere doyamadığı ve tahliye edilmesini istediği açıklamaları nedeniyle TELE1'in sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.

Merdan Yanardağ,  sahibi olduğu TELE1'de PKK'nın tecrit iddialarını savunup, Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini, cezaevinde kitap okuya okuya filozof olduğunu iddia etti.

Öcalan'ın serbest kalması gerekir

"Abdullah Öcalan 25 yıldır tecritte. Türkiye'de en uzun yatan siyasi mahkumdur. İnfaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Bu hukuksuzluktur. Serbest kalması gerekir" diyen Merdan Yanardağ, Öcalan'ı öve öve bitiremedi:

Filozof oldu, siyaseti doğru okuyan zeki biri

"Cezaevinde kitap okuya okuya neredeyse filozof oldu. Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki bir kişidir."

PKK'nın gazetesinin yazı işleri müdürüydü

Merdan Yanardağ, 1990'lı yıllarda PKK terör örgütünün yayın organı olarak bilinen Özgür Gündem'de Yazıişleri Müdürlüğü yapmıştı. O yıllarda, Öcalan gazetede müstear isimle köşe yazıları kaleme alıyordu.

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