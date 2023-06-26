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Süper Lig kulüplerinin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Süper Lig kulüplerinin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri ilan edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini belirledi.

Kurul; yüzde 30 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 926 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1 milyar 920 milyon, Beşiktaş'a 1 milyar 72 milyon ve Trabzonspor'a 1 milyar 290 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:

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