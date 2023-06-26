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Yarın bankalar açık mı, arefe günü bankalar kaça kadar açık olacak?

Yarın bankalar açık mı, arefe günü bankalar kaça kadar açık olacak?

Kurban Bayramı haftasına geçilmesinin ardından memurlar için 9 günlük bayram tatili başlamıştı. Bu süreçte bankaların şubelerinden işlem yapmak isteyen kişiler bankaların Arife Günü ve bayramda kapalı olup olmadığını araştırmaya devam ediyor. Peki, Arife Günü bankalar çalışıyor mu?

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2023 Kurban Bayramı arifesinde bankalardan işlem yapmak isteyen kişiler “Arife Günü bankalar açık mı, kapalı mı?” sorusuna yanıt arıyor? Peki, yarın bankalar çalışıyor mu, bayramda bankalar açık mı?

Yarın Arefe günü bankalar açık mı?

9 günlük tatil kamu çalışanlarını kapsıyor, özel sektör için resmi bayram tatili ise 4.5 gün. Yani yarım gün Arife Günü’nden ve 4 gün de bayramdan olmak üzere 4.5 gün resmi tatil olacak. Bankalar da bu 4.5 günlük süreçte kapalı olacaklar. Yani 26 Haziran 2023 Pazartesi günü bankalar açık, 27 Haziran 2023 Salı Arife Günü bankalar yarım gün çalışıyor, Kurban Bayramı’nın 1. 2. 3. ve 4. Günü ise bankalar kapalı konumda olacaklar. Dolayısıyla Arife Günü öğlene kadar banka şubelerinde işlemlerini tamamlamayan kişiler 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününü beklemek zorunda kalacaklar. Bu nedenle bankaların şubelerinde işlem yapacak olanların Arife Günü öğlen saatlerinde işlemlerini yapmaları gerekiyor. Bunun dışında ATM’ler ve internet bankacılığı ise diğer günlerde olduğu gibi normal şekilde kullanılabilecek.

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