Erol Ayyıldız evli mi eşi Dilek Didem Ayyıldız kimdir? Erol Ayyıldız çocukları kaç tane?

Türkiye'nin birçok ilinde kaymakam ve vali görevlerinde bulunan, son olarak Eskişehir Valisi olan Erol Ayyıldız, Emniyet Müdürü olarak atandı. Bu gelişmenin ardından Erol Ayyıldız'ın hayatı merak edildi. 57 yaşında olan Erol Ayyıldız evlidir. Eşinin adı ise Dilek Didem Ayyıldız'dır. Uzman Dr. olan Erol Ayyıldız, Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorudur.

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Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Türkiye'nin birçok ilinde kaymakam ve vali görevlerinde bulundu. Son olarak 2020 yılında Eskişehir Valiliği görevine atanan Ayyıldız, Giresun'da dünyaya geldi. Erol Ayyıldız evlidir. Erol Ayyıldız'ın eşi ise Dilek Didem Ayyıldız'dır. Peki, Erol Ayyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Eskişehir Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Erol Ayyıldız'ın biyografisi ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından Emniyet Genel Müdürü de değişti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın İçişleri Bakan Yardımcılığını görevine atanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelen isim Eskişehir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız oldu.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Erol Ayyıldız, Türkiye'nin birçok ilinde kaymakam ve vali görevlerinde bulundu. Son olarak 2020 yılında Eskişehir Valiliği görevine atanan Ayyıldız, Giresun'da dünyaya geldi.

Erol Ayyıldız Kimdir?

1966 yılında Giresun’un Piraziz İlçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır. Evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.

Mesleki kariyeri boyunca sırasıyla; Ordu Ulubey Kaymakamı, Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamı, Nevşehir Kozaklı Kaymakamı, Bitlis Vali Yardımcısı, Rize Çayeli Kaymakamı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı, Zonguldak Valisi, Aydın Valisi, İzmir Valisi son olarak ise 2020 yılında Eskişehir Valiliği görevlerini üstlendi.