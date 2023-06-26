Mehmet Şimşek'in hocası ünlü ekonomist Korhan Berzeg kaçırıldı mı? 9 gündür kayıp...

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in de hocası olarak bilinen ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 9 gün önce Balıkesir'deki evinden yürüyüş yapmak için köpeğiyle birlikte ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, Berzeg'in kaçırılmış olmasından şüphelenirken güvenlik güçleri her yerde Berzeg'i arıyor.

Abone ol

Yıllarca Amerika'da yaşayan ve bir süredir memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu köyündeki evinde kalan dünyaca ünlü ekonomist Doç. Dr. Korhan Berzeg (83), 17 Haziran saat 08.30 sıralarında köpeği Tina'yla doğa yürüyüşüne çıktı. Sabah'ın haberine göre, günde bir saat yürüdükten sonra eve dönen Berzeg, o gün eve dönmeyince, Amerikalı eşi Angela Berzeg durumu akrabalarına bildirerek yardım istedi.

Herkes Berzeg'i arıyor

Köydeki akrabaları ve vatandaşlar, Berzeg'in yürüyüşe gittiği Kocaaslan bölgesindeki ormanlık alanda yaptıkları aramalardan sonuç alamadı. Bunun üzerine Muhtar Hamit Erman, durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri ile birlikte, komando timleri, GÖNDEN, SARR Arama Kurtarma, JASAT, Gönen Orman İşletme Şefliği ve Artema Yürüyüş Grubu arama çalışmalarına başladı.

Berzeg ve köpeğinden bir iz yok

Yaklaşık 150 kişilik ekibe dün de Ankara'dan özel bir ekip katıldı. Termal kameralar, hassas burunlu arama köpekleri ve İHA'larla 9 gündür süren arama çalışmalarında ünlü Berzeg'ten ve köpeği Tina'dan bir ize rastlanmadı.

'Babam dinç ve sağlıklıydı'

Kızı Nisa Berzeg ile birlikte umutla müjdeli bir haber bekleyen eşi Angela Berzeg, ayak izlerine dahi rastlanmadığını ve bu durumun kaçırılma şüphesi uyandırdığını belirterek, "Umarım başına bir iş gelmemiştir ve sağ salim bulunur" dedi. Nisa Berzeg ise "Babam dinç ve çok sağlıklı. Bu durumda aklımıza gelen ilk şey kaçırılmış olabileceği. Birileri fidye için böyle bir şey yapmış olabilir" dedi.

Mehmet Şimşek'in İTÜ'den hocasıydı

Bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde matematik, ekonomi ve ekonometri dersleri veren Korhan Berzeg Dünya Bankası'nda da ekonomi uzmanlığı yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de İTÜ'den hocası olan Berzeg, "Türkiye ekonomisi Mehmet Şimşek'e emanet edildiyse kısa zamanda ekonomi kendisini toparlayacaktır" açıklaması yapmıştı.