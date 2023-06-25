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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk hacı adaylarıyla görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk hacı adaylarıyla görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hac ibadetinin, mümin kişiye kendi hayatı, kalbi, niyeti, hayalleri, arzuları, nesli, hataları ve günahlarıyla yüzleşerek, kötülük adına ne varsa aklından, kalbinden ve hayatından çıkarma fırsatını verdiğini belirtti.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda Türkiye ve yurt dışından gelen Türk hacı adaylarıyla bir otelde bir araya geldi.

Burada konuşan Erbaş, İslam'ın, insanlar için en büyük nimet olduğunu dile getirerek, "İslam, insanlar yeryüzünde adaletle davransın, doğru sözlü olsun, birbirlerine zulmetmesinler diye gönderildi" ifadesini kullandı.

Haccın müminler için arınma ve bağışlanma yeri olduğunu anımsatan Erbaş, "Hac ibadeti, mümin kişiye kendi hayatı, kalbi, niyeti, hayalleri, arzuları, nesli, hataları ve günahlarıyla yüzleşerek, kötülük adına ne varsa aklından, kalbinden ve hayatından çıkarma fırsatı vermektedir. Büyük bir azim ve kararlılıkla alemlerin Rabbi'ne yönelerek, samimi bir tövbe ile dua ve yakarışlarla kendisini affettirme fırsatı tanımaktadır" diye konuştu.

Dünyevileşmenin, insanlar için büyük bir tehlike olduğunu vurgulayan Erbaş, "Bizi kemiren, içimizden yok eden büyük bir tehlike dünyevileşme. Rabb'imizin verdiği imkanları, onun yolunda harcamalıyız" dedi.

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