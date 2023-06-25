BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  DÜNYA

Almanya, Ukrayna için F-16 savaş uçağı koalisyonuna katılmadı

Almanya, Ukrayna için F-16 savaş uçağı koalisyonuna katılmadı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, F-16 savaş uçaklarına sahip olmadıkları için bu konuda var olan bir koalisyonda yer almadıklarını söyledi.

Abone ol

Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Aurich kentinde düzenlediği etkinlikte konuşan Pistorius, Ukrayna'ya F-16 sağlanması için Hollanda ve Danimarka öncülüğünde kurulan koalisyona işaret ederek, "F-16 savaş uçağımız olmadığı için koalisyonda yer almıyoruz" dedi.

Hollanda ile Danimarka'nın öncülük ettiği bazı ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın olarak kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi mayısta kabul etmişti.

Alman Hava Kuvvetleri envanterinde Eurofighter ve Tornado savaş uçakları bulunuyor.

Ukrayna'nın eski Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk ise Redaktionsnetzwerk Deutschland adlı medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, Alman Eurofighter uçaklarının da Ukrayna'ya teslim edilmesi talebini yineleyerek, "Ukraynalılar, başta Almanya olmak üzere Batı'daki ortaklarımıza, Rusya'nın kaosa sürüklendiği ve zayıflığını ortaya koyduğu bu dönemde gerekli askeri yardımı büyük ölçüde artırmaları çağrısında bulunuyor" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Blinken: Rusya'daki gelişmeler Putin'in otoritesine doğrudan bir sınama
Blinken: Rusya'daki gelişmeler Putin'in otoritesine doğrudan bir sınama
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
İsveç’te lunaparkta hız treni raydan çıktı: 1 ölü
İsveç’te lunaparkta hız treni raydan çıktı: 1 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Sezona rekorlar kırarak girdik
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Sezona rekorlar kırarak girdik
Haziran enflasyonunun açıklanacağı tarih belli oldu
Haziran enflasyonunun açıklanacağı tarih belli oldu
97'nci Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı
97'nci Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı
Fatih Portakal: Muhalefet partilerinde demokrasi olmadığını gördüm
Fatih Portakal: Muhalefet partilerinde demokrasi olmadığını gördüm
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Wagner krizinin ardından Çin'de
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Wagner krizinin ardından Çin'de
Vatikan'da 40 yıl önce kaybolan kız için anma töreni yapıldı
Vatikan'da 40 yıl önce kaybolan kız için anma töreni yapıldı
Lunaparkta hız treni raydan çıktı! Bir kişi hayatını kaybetti
Lunaparkta hız treni raydan çıktı! Bir kişi hayatını kaybetti
İcradan arsaya satın aldılar, arsanın eski sahibinden kurşun yediler!
İcradan arsaya satın aldılar, arsanın eski sahibinden kurşun yediler!