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İcradan arsaya satın aldılar, arsanın eski sahibinden kurşun yediler!

İcradan arsaya satın aldılar, arsanın eski sahibinden kurşun yediler!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde icradan aldıkları arsayı yerinde görmeye giden 3 kişi hayatlarının şokunu yaşadı. Arsanın eski sahibi, yerinin hala kendisine ait olduğunu iddia ederek tüfekle ateş açtı.

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Olay, Kullar Yakacık Mahallesi Beray Sokak'taki bir arsada meydana geldi. C.M., S.Y. ve R.E., icradan satın aldıkları arsayı yerinde görmek için sokağa geldi. İddiaya göre, arsanın eski sahibi olduğu öğrenilen A.Ç. de yerin hala kendisine ait olduğunu söyleyerek tüfekle ateş etti.

Saçmalardan biri C.M.'nin ayak bileğine isabet etti, S.Y. ve R.E. de olayı ufak sıyrıklarla atlattı. A.Ç. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

C.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.Y. ve R.E.'nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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