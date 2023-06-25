BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Üsküdar'da büyük panik! Kökünden kırılıp yola devrildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üsküdar'da büyük panik! Kökünden kırılıp yola devrildi

Üsküdar'da kökünden kırılan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki çınar ağacı yola devrildi.

Abone ol

Çengelköy Mahallesi Çengelköy Caddesi'nde yol kenarında bulunan yaklaşık 20 metre uzunluğunda, 1 metre çapındaki çınar ağacı kökünden kırıldı. Yola devrilen ağacın bir dalı, caddenin karşısındaki 3 katlı binanın çatısına dayandı.

Devrilen ağaç nedeniyle Üsküdar-Beykoz Sahil Yolu, Çengelköy Meydan civarında trafiğe kapandı.

Belediye ekipleri, sepetli vinç ve makineler kullanarak 20 metrelik ağacı kesip yoldan kaldırdı. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf, ağaç devrilirken büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da minibüsle çarpışan otomobil cayır cayır yandı: 7 yaralı!
Kastamonu'da minibüsle çarpışan otomobil cayır cayır yandı: 7 yaralı!
Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Türkiye şampiyonu oldu!
Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Türkiye şampiyonu oldu!
Samsun'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı!
Samsun'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı!
17. Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışı yapıldı
17. Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışı yapıldı
Çocukların kavgasına büyükler karışınça, düğün iptal oldu!
Çocukların kavgasına büyükler karışınça, düğün iptal oldu!
İstanbul'da alacaklısını öldüren şahıs, 2 gün sonra teslim oldu!
İstanbul'da alacaklısını öldüren şahıs, 2 gün sonra teslim oldu!
Türkiye'nin yeni kamikazesi 'DELİ' göreve hazır! Hedefleri tam isabetle vurdu
Türkiye'nin yeni kamikazesi 'DELİ' göreve hazır! Hedefleri tam isabetle vurdu
Zonguldak'ta ekipler iki gündür gemi altında mayın arıyor!
Zonguldak'ta ekipler iki gündür gemi altında mayın arıyor!
Edirne'de 26 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi!
Edirne'de 26 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi!
AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor
AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor
Şırnak'ta uyuşturucuyla yakalanan rehabilitasyon merkezi müdürü tutuklandı
Şırnak'ta uyuşturucuyla yakalanan rehabilitasyon merkezi müdürü tutuklandı
Kazım Koyuncu vefatının 18. yılında Artvin'deki mezarı başında anıldı
Kazım Koyuncu vefatının 18. yılında Artvin'deki mezarı başında anıldı