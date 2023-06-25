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Kastamonu'da minibüsle çarpışan otomobil cayır cayır yandı: 7 yaralı!

Kastamonu'da minibüsle çarpışan otomobil cayır cayır yandı: 7 yaralı!

KASTAMONU'nun KÜRE ilçesinde yolcu otobüsü otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından otomobil yanarak kullanılmaz hale gelirken, 7 kişi yaralandı.

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Kaza, Kastamonu-İnebolu Karayolu Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde yolcu taşıyan M.D. yönetimindeki 37 NZ 666 plakalı minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan A.G. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle alevlere teslim olan otomobil küle dönerken, kazada 7 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alevlere teslim olan otomobil, Küre Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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