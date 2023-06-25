BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da alacaklısını öldüren şahıs, 2 gün sonra teslim oldu!

İstanbul'da alacaklısını öldüren şahıs, 2 gün sonra teslim oldu!

İSTANBUL'un BAYRAMPAŞA ilçesinde cuma günü av tüfeğiyle alacaklısını vuran, B.Y. polis merkezine giderek teslim oldu ve cinayeti itiraf etti.

Abone ol

Bayrampaşa’da aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı husumet olan B.Y., iş yerine gittiği M.K.’yi cuma günü av tüfeğiyle vurdu. M.K. yakınları tarafından aranırken, B.Y. bugün polis merkezine giderek cinayeti itiraf etti. M.K.’nin cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, cuma günü akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı husumet olan B.Y., konuşmak için M.K.’nin atölyesine gitti. Atölyeye gelen B.Y. ile M.K. tartışmaya başladı.

Alacaklısını av tüfeğiyle vurduktan sonra teslim oldu

Çıkan tartışmada B.Y., av tüfeğiyle M.K.’yi vurarak öldürdü. M.K.’nin cansız bedenini battaniyeye saran B.Y., iş hanından çıktı. B.Y. ardından bu sabah saatlerinde emniyete giderek suçunu itiraf etti. Cinayet zanlısının itirafı üzerine harekete geçen ekipler, olay yeri inceleme ekipleri ile hana geldi. Handa yapılan çalışmanın ardından M.K.’nin cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Yakınları 2-3 gündür arıyordu"

Çevredeki esnaflardan Ömer Salta, "Kayıp şahsı 2-3 gündür yakınları arıyordu. Bugün de cesedi bulundu. Aile kamera görüntüleri bakıyordu polisle birlikte. Biz şahsı tanımıyorduk" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin yeni kamikazesi 'DELİ' göreve hazır! Hedefleri tam isabetle vurdu
Türkiye'nin yeni kamikazesi 'DELİ' göreve hazır! Hedefleri tam isabetle vurdu
Zonguldak'ta ekipler iki gündür gemi altında mayın arıyor!
Zonguldak'ta ekipler iki gündür gemi altında mayın arıyor!
Edirne'de 26 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi!
Edirne'de 26 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi!
AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor
AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor
Şırnak'ta uyuşturucuyla yakalanan rehabilitasyon merkezi müdürü tutuklandı
Şırnak'ta uyuşturucuyla yakalanan rehabilitasyon merkezi müdürü tutuklandı
Kazım Koyuncu vefatının 18. yılında Artvin'deki mezarı başında anıldı
Kazım Koyuncu vefatının 18. yılında Artvin'deki mezarı başında anıldı
Vicdan azabı çekip iki gün sonra itiraf etti!
Vicdan azabı çekip iki gün sonra itiraf etti!
Rusya'da Wagner isyanı sonrası Putin'den ilk açıklama: Önceliğimiz
Rusya'da Wagner isyanı sonrası Putin'den ilk açıklama: Önceliğimiz
Şengül'ün cesedi sulama kanalında bulundu! Gözaltına alınanlar şoke etti
Şengül'ün cesedi sulama kanalında bulundu! Gözaltına alınanlar şoke etti
Karadeniz Ereğli ilçesi, il olmak için gün sayıyor!
Karadeniz Ereğli ilçesi, il olmak için gün sayıyor!
Antalya'daki bu caminin cemaati 30 yıldır imam bekliyor!
Antalya'daki bu caminin cemaati 30 yıldır imam bekliyor!
Malatya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Malatya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı