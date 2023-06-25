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Rusya'da Wagner isyanı sonrası Putin'den ilk açıklama: Önceliğimiz

Rusya'da Wagner isyanı sonrası Putin'den ilk açıklama: Önceliğimiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Wagner'in Rusya'da başlattığı isyanın sona ermesi sonrasında "Önceliğimiz Ukrayna'daki hareket, Ukrayna'daki tüm planlarımız gerçekleşecek" açıklaması geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,  Wagner krizinin sona ermesinin ardından ilk kez açıklamada geldi.

Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyen Rus lider Putin, "Önceliğimiz Ukrayna'daki hareket, Ukrayna'daki tüm planlarımız gerçekleşecek" açıklamasında bulundu. Putin, Ukrayna'da hareketin kendisi için önemini "Güne bununla başlıyorum, bununla bitiriyorum" dedi.

Putin, "Rusya, Ukrayna'daki özel askeri harekat ile ilgili tüm planların ve görevlerin gerçekleştireceğinden emindir" dedi.

Ne olmuştu?

Wagner'in kurucu lideri Yevgeni Prigojin Savunma Bakanlığı'nın kendilerini yok etmeye çalışmakla suçlayarak askeri konvoyunu Moskova yakınlarına kadar gönderdi.  Putin, eski müttefiki olan Prigojin’i ihanetle, silahlı isyan başlatmakla ve “ülkeyi sırtından bıçaklamakla” suçlamıştı.
Cumartesi günü, Belarus lideri Şukaşenko'nun arabulucuğuyla Prigojin’in geri adım atmasıyla ve askerlerini geri çekerek isyanı durdurmasıyla son buldu.

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