Wagner isyanı sonrası Call of Duty 4 kehaneti gündem oldu

Rusya'da paralı ordu Wagner'in hükümete karşı isyan etmesinin ardından Call of Duty 4'te yer alan 'Civil War in Russia' görevinde geçen konuşmalar sosyal medyada gündem oldu.

Abone ol

Rusya'yı iç savaşın eşiğine getiren Wagner isyanı gözleri Rusya'ya çevirdi. 24 saat süren kriz Prigojin’in geri adım atmasıyla ve askerlerini geri çekerek isyanı durdurmasıyla son buldu.

Yaşananların bilgisayar oyunu Call of Duty 4'teki konuşmalarla benzerlik göstermesi dikkat çekti.

Oyunda görev öncesi Captain Price ve Gaz'ın arasında geçen bir konuşmada Price, "Rusya'da bir iç savaş oluyor, aşırı milliyetçi isyancılara karşı hükümet yanlıları ve tehlikede olan 15.000 nükleer silah var." ifadelerini kullanıyor.