BIST 5.583
DOLAR 25,23
EURO 27,43
ALTIN 1.559,53
HABER /  SPOR

Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu! Bucaspor iddiaları doğruladı Efe Konuşkan kimdir?

Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu! Bucaspor iddiaları doğruladı Efe Konuşkan kimdir?

Fenerbahçe, oyun tarzıyla Arda Güler yakıştırmaları yapılan Efe Konuşkan ile anlaşma sağladı. Bucaspor cephesi de Efe Konuşkan'ı doğruladı ve "Anlaşmaya çok yakınız" ifadeleri kullanıldı.

Abone ol

Fenerbahçe geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Takıma yeni Arda Güler'ler kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Bucaspor 1928 forması giyen Efe Konuşkan'ı kadrosuna katıyor.

Oyun görüşü ve tekniğiyle Arda Güler'e benzetilen 2008 doğumlu Efe Konuşkan'ın ailesiyle anlaşan Fenerbahçe, Bucaspor ile yaptığı görüşmelerde de sona geldi.

Anlaşmaya çok yakınız

Sports Digitale'a konuşan Bucaspor Futbol Akademi Direktörü Engin Dursun, "Efe Konuşkan’ın ailesi ile görüşmeler yapıldı ve anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçe ile kulübümüz arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Anlaşmaya çok yakınız" ifadelerini kullandı.

Efe Konuşkan kimdir?

3 Şubat 2008 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Efe Konuşkan futbola Bucaspor'da başladı. 10 yaşında kulübün lisanslı futbolcusu olan Efe Konuşkan, 2022 yılında tecrübe kazanması için İzmir'in amatör takımlarından Canlı Spor'a gönderilmişti.

15 yaşındaki Efe Konuşkan 2022-23 sezonu başında Bucaspor 1928'e dönmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Zelenski'den Wagner isyanı değerlendirmesi: Rusya'nın zayıflığı ortada
Zelenski'den Wagner isyanı değerlendirmesi: Rusya'nın zayıflığı ortada
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 ölü
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 ölü
Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım
Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım
Rusya açıkladı: Wagner lideri Prigojin ne olacak?
Rusya açıkladı: Wagner lideri Prigojin ne olacak?
Lionel Messi, 36. yaş gününü kutladı
Lionel Messi, 36. yaş gününü kutladı
Samsun'da otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
Zelenskiy'den Rusça mesaj: Kremlin'deki adam çok korkuyor
Zelenskiy'den Rusça mesaj: Kremlin'deki adam çok korkuyor
Wall Street'te binlerce bankacı işinden oluyor
Wall Street'te binlerce bankacı işinden oluyor
SADAT Başkanı Kılıçdaroğlu'na yeni tazminat davası açacak
SADAT Başkanı Kılıçdaroğlu'na yeni tazminat davası açacak
Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştığını bildirdi
Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştığını bildirdi
Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda son 16 turunda
Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda son 16 turunda
Beyaz Saray'dan Rusya açıklaması! Biden bilgi aldı
Beyaz Saray'dan Rusya açıklaması! Biden bilgi aldı