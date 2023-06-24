Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştığını bildirdi

Suudi Arabistan, yurt dışından ülkeye giriş yapan hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştığını açıkladı.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Pasaportlar Genel Müdürlüğü, dün akşama kadar kara, hava ve deniz yoluyla ülkeye giriş yapan hacı adayı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

ÜLKEYE GELEN HACI ADAYI SAYISI 1 MİLYON 626 BİN 500 OLDU

Ülkeye 1 milyon 626 bin 500 hacı adayının giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, bunların 1 milyon 559 bin 53'ünün hava yoluyla, 60 bin 617'sinin kara yoluyla, 6 bin 830'unun da deniz yoluyla geldiği aktarıldı.

Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verilerine göre, 2023 yılı için hacı adayı sayısı ülke içinden ve dışından 2,4 milyon olarak açıklanmıştı.

Ülkenin 2030 vizyonu kapsamında Mescid-i Haram'da yapılan genişletme çalışmaları ve Kovid-19 salgınının sona ermesiyle hacı sayısının artırılması hedefleniyor.

54 YILDA 99 MİLYONU AŞKIN HAC ZİYARETÇİSİ AĞIRLANDI

Öte yandan Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu'nun 1968 yılı itibariyle hac ibadeti için kutsal topraklara gelenlerin istatistik verilerini almaya başladığına işaret edildi.

Haberde, 2022 yılına kadar 54 yıllık süre zarfında kutsal topraklarda 99 milyonu aşkın hac ziyaretçisinin ağırlandığı belirtildi.